Колпинца заподозрили в убийстве и расчленении жены

43-летний житель Колпинского района Петербурга обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Останки женщины вскоре нашли в лесополосе в Гатчинском районе Ленинградской области.

Главным подозреваемым стал сам заявитель. Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Санкт-Петербургу, ссора между супругами предположительно произошла 22 февраля. В ходе неё мужчина убил жену у себя в квартире, а останки вывез в лесополосу, где расчленил.

По факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в убийстве женщины, тело которой нашли в заброшенной бане, заподозрили её сожителя.