Задержанного петербуржца подозревают в убийстве и расчленении его отца

Петербургская полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве и расчленении его отца. Как сообщают в пресс-службе МВД, причиной убийства предположительно стал бытовой конфликт.

Сначала подозреваемый выстрелил в отца из охотничьего ружья. После этого мужчина попытался скрыть улики и расчленил тело. Останки он сложил в хозяйственную сумку и привязал к тележке на колесах. В таком виде он останки сбросил в реку Смоленку, где они и были обнаружены укреплявшими набережную рабочими.

Установив личность погибшего, полиция выяснила, что 66-летний мужчина проживал в Василеостровском районе Петербурга. Как сообщает «Фонтанка» погибший был адвокатом. При задержании подозреваемый в убийстве уточнил, что конфликт произошел из-за права собственности на квартиру.