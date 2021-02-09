Невоспитанные петербуржцы нанесли надписи на сфинксов на Египетском мосту

В Санкт-Петербурге вандалы разрисовали сфинксов, установленных на Египетском мосту через Фонтанку. Как сообщили очевидцы в соцсетях, на скульптуры нанесли черную краску.

У сфинксов появились "черные слезы", так как краску нанесли на их лица, прямо под глазами.

"Типичная баба легла спать с макияжем", — шутят интернет-пользователи в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

"Теперь они (сфинксы - прим.) лежат и грустят", - отмечают комментаторы.

Официальных комментариев о происшествии пока не поступало, однако вероятно, что полицейские будут разыскивать хулиганов.