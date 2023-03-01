Под Петербургом подростка задержали за попытку поджога здания военкомата

В Ленобласти поймали подростка, который пытался поджечь здание военкомата в Кировске. Мальчика доставили в отдел полиции.

Инцидент произошел около десяти вечера 28 февраля. Тогда охранник здания военного комиссариата на Набережной улице нажал кнопку тревожной сигнализации. Оказалось, что неизвестный попытался устроить поджог при помощи бутылки с зажигательной смесью после чего скрылся. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

На месте работали наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. Чуть позже на остановке общественного транспорта за совершение преступления был задержан 16-летний подросток.

Злоумышленника доставили в отделение.