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Под Петербургом подростка задержали за попытку поджога здания военкомата

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© Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

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В Ленобласти поймали подростка, который пытался поджечь здание военкомата в Кировске. Мальчика доставили в отдел полиции.

Инцидент произошел около десяти вечера 28 февраля. Тогда охранник здания военного комиссариата на Набережной улице нажал кнопку тревожной сигнализации. Оказалось, что неизвестный попытался устроить поджог при помощи бутылки с зажигательной смесью после чего скрылся. Об этом сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

На месте работали наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. Чуть позже на остановке общественного транспорта за совершение преступления был задержан 16-летний подросток.

Злоумышленника доставили в отделение. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге аспиранта одного из петербургских вузов задержали за вандализм. Предполагается, что он разбил окна военкомата и испротил там стены.

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