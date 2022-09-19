Эксперт считает, что закрашенные номера не повод для отказа в пересечении границ

Автомобили с российскими госномерами стали объектами для вандализма в Финляндии. Владельцы машин обеспокоены тем, к каким последствия приведут закрашенные номера при пересечении границы. На самые волнующие вопросы ответил автоюрист Игорь Стремоусов.

Как сообщает МК в Петербурге, Стремоусов считает, что закрашенные номера не становятся автоматически испорченными. Ведь любую краску можно смыть. Но не каждый может успеть. Однако он выразил уверенность, что такие номера не станут проблемой для пересечения границы и никак не повлияют на порядок прохождения таможни.

Также эксперт отметил, что порча госномера автомобиля не входит в сферу базовых услуг страховых компаний. Однако, если граждане России обеспокоены , что их номера могу закрасить, то можно уточнить в страховой компаний, на случай если у них имеется подобная услуга.

Напомним, что люди массово в соцсетях жаловались на то, что их российские номера закрасили в Финляндии.