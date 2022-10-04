Полиция задержала вандала за экстремистские надписи на проспекте Славы

Во Фрунзенском районе Петербурга задержали мужчину, подозреваемого в вандализме. На стене одного из домов он написал экстремистские надписи.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 3 октября, в полицию поступило заявление о том, что на доме 12 по проспекту Славы неизвестный сделал надписи экстремистского характера.

Прибывшие на место происшествия правоохранители зафиксировали, что на фасаде здания имеются экстремистские надписи. В 12:00 они были закрашены.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

Через несколько часов сотрудникам правопорядка удалось задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 46-летний житель Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что реставрация мостовых фонарей закончилась только в 2018 году. Правоохранительные органы начали искать злоумышленников.