Вандалы сломали исторические фонари на Львином мосту во время «Алых парусов»

Реставрация мостовых фонарей закончилась только в 2018 году. Правоохранительные органы начали искать злоумышленников.

Напоминаем, что ранее стало известно о том, что в ночь празднования в Петербурге «Алых парусов», с 24 на 25 июня, полиция задержала женщин, подозреваемых в карманной краже. Обе воровки оказались опытными рецидивистами с большим списком статей в багаже. Об этом сообщает портал Allnw.ru.

В Адмиралтейском районе неизвестные причинили ущерб старинным кованым плафонам фонарей на Львином мосту. Об этом сообщает СПб ГБУ «Мостотрест». Инцидент произошел во время праздника выпускников школ «Алые паруса» в ночь с 24 на 25 июня.

Теперь петербургские реставраторы будут восстанавливать погнутые металлические прутья на фонарях. Полиция уже начала поиск вандалов.