В Петербурге из Некрасовского сада увезли скульптуру “Дедушка Мазай и зайцы”

Поздним вечером в пятницу, 21 октября, из Некрасовского сада в Петербурге была убрана скульптурная группа “Дедушка Мазай и зайцы”.

Фото демонтажа скульптуры было опубликовано в группе “Центральный район за комфортную среду обитания” в соцсети “ВКонтакте”. Дед Мазай простоял в саду всего чуть менее двух недель. Установление памятника не было согласовано с властями города. До этого он красовался в московском парке Горького, где скульптура не сильно впечатлила местных жителей и даже несколько раз подвергалась вандализму.

К слову, среди петербуржцев также были те, кому скульптурная группа не пришлась по вкусу. Судя по комментариям под постом с демонтажом Мазая, многие пользователи высказали свое негативное отношение к данной скульптуре.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Ленинградской области в Гатчинском парке специалисты уже “одели” к зиме скульптуры, так как в области стало стремительно холодать.