В Гатчинском парке специалисты “упаковали” скульптуры к зиме

В Ленинградской области продолжается подготовка по всем направлениям к началу зимнего сезона. Так, скульптуры в Гатчинском парке “одели” к зиме.

Как сообщает МК в Ленинградской области, в регион пришли холода, что подталкивает всех быстрее подготовить необходимые объекты к зиме. Не остались в стороне и сотрудники музея-заповедника “Гатчина”, которые начали готовить парковые скульптуры к холодам.

Специалисты приступили к укрытию скульптур с помощью металлических листов, создавая вокруг них короб. Это поможет им пережить приближающиеся холода. Вновь насладиться произведениями искусства можно будет весной 2023 года.