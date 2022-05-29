Возле Московского парка Победы на одного напали пятеро

Петербуржец был госпитализирован от московского парка Победы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и оценивают состояние как удовлетворительное.

Как сообщает телеканал «78», пострадавшего обнаружил наряд полиции, который на место вызвали очевидцы из-за массовой драки. 23-летнего молодого человека избивали пятеро. Всех их удалось задержать по горячим следам. Один из задержанных ранее был судим за хранение наркотиков.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что из-за шуточной борьбы двух подростков и удара, который один из них неумышленно нанес другом в живот, юношу госпитализировали в тяжелом состоянии.