После шуточной борьбы двух подростков на Канонерском одного из них увезли в больницу

На Канонерском острове госпитализировали подростка. Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», в больницу его доставили в тяжелом состоянии с тупой травмой живота, подкапсульным разрывом и гематомой селезенки, а также внутрибрюшным кровотечением.

Полицейские установили, что травму ему нанес другой несовершеннолетний. Вечером 27 мая в квартире между ними завязалась шуточная борьба. В результате один юноша нанес другому неумышленный удар в живот.

Второго подростка доставили в отдел полиции. Там его опросили и отпустили. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал о конфликте между соседями, который довел одного из них до больницы.