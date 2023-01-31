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В поселке Металлострой житель Колпино попал в реанимацию после драки

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© Фото: Pxhere

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В Колпинском районе между двумя мужчинами произошла серьезная драка, после которой один из ее участников попал в больницу с травмами, а другой - в полицейский участок.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, неприятный инцидент произошел 30 января. Тогда, около половины одиннадцатого ночи в полицию поступило сообщение о драке во дворе дома шесть по улице Садовой в поселке Металлострой.

По прибытию на указанное место специалисты обнаружили сильно избитого 41-летнего жителя Колпино, который был экстренно госпитализирован в больницу. Позже выяснилось, что мужчину перевели в реанимацию со множественными ссадинами лица, открытой черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. 

Около часа ночи 31 января у того же дома удалось задержать подозреваемого. Им оказался 23-летний петербуржец. По версии следствия, задержанный в результате внезапно возникшего конфликта нанес несколько ударов пострадавшему.

Молодого человека задержали, доставили в отделение, где составили протокол. После этого подозреваемого перевели в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что появились потробности избиения незрячей петербурженки на остановке возле парка "Сосновка". 

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