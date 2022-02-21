Подозреваемого в нападении на композитора Колкера задержали в Петербурге

Полиция Петербурге нашла и задержала подозреваемого в нападении с ножом на известного петербургского композитора Александра Колкера. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в преступлении подозревают 46-летнего мужчину, приехавшего из Южно-Сахалинска и задержанного в хостеле.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк отметила, что мотивы преступления в настоящее время выясняются. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где пытаются установить также возможную его причастность к другим подобным преступлениям.

О нападении на Александра Колкера стало известно днем в воскресенье, 20 февраля. Мужчина напал на 88-летнего композитора в лифте с ножом и пытался задушить его. После он скрылся, не взяв ничего ценного.