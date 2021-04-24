Полиция задержала преступника, избившего сестру ученого Чилингарова

В Петербурге правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу о нападении на сестру известного российского ученого Артура Чилингарова. Как ранее информировал РЕН ТВ, нападение произошло 20 апреля в подъезде одного из домов на первой линии. Злоумышленник нанёс несколько ударов пожилой женщине по голове, после чего скрылся в неизвестном направлении.

В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области рассказали, что в правоохранительные органы обратилась соседка потерпевшей, которая выбежала на площадку подъезда на крики.

"На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые опросили потерпевшую. 72-летняя женщина сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина и несколько раз ударил по голове. В руках злоумышленник держал нож, но требований никаких при этом не выдвигал", - сообщили в ведомстве.

Пострадавшая была доставлена в больницу, после оказания медицинской помощи жертву нападения отпустили домой. По факту нападения сотрудниками было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Задержанным оказался 59-летний уроженец Оренбургской области.

"Установлено, что злоумышленник руководствовался сложившимся у него неприязненным отношением к женщине", - рассказали в ведомстве.