Полиция поймала совершивших налет на салон связи на Новаторов злоумышленников

Правоохранители сумели найти и задержать подозреваемых в налете на салон связи в Кировском районе Петербурга. Одного из подозреваемых задержали в Москве.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 сентября 2022 года примерно в 21:05 в полицию обратился продавец салона связи в доме 71 на бульваре Новаторов и сообщил, что было совершено разбойное нападение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка установили, что в 20:55 в указанный салон сотовой связи вошли двое неизвестных и, распылив газовый баллончик в лицо продавцу, похитили 5 мобильных телефонов, после чего скрылись.

Ущерб составил 109 450 рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

В четверг, 10 ноября, в 01:50 в городе Москва, по подозрению в совершении преступления был задержан судимый ранее 37-лентий мужчина. В тот же день в Петербурге у дома 10-12 по Московскому проспекту был задержан второй подозреваемый, 37-летний гражданин.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе был задержан мужчина, ранивший кассира магазина ножом при попытке забрать деньги из кассы.