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Полиция задержала злоумышленника, напавшего с ножом на кассира в магазине на Стачек

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© Фото: pxhere

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Во Кировском районе мужчина зашел ночью в магазин и попытался забрать из кассы деньги, ранив при этом кассира ножом.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в воскресенье, 6 ноября, около трех часов ночи в магазин в доме 24 по проспекту Стачек зашел мужчина с ножом. Злоумышленник предпринял попытку похитить их кассового аппарата наличность и ранил в спину продавца-кассира, 2003 года рождения, после чего скрылся.

Ранение у потерпевшего оказалось не тяжелом и его отпустили после оказания медицинской помощи. В тот же день “по горячим следам” на улице Турбиной был задержан 28-летний подозреваемый гражданин.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на автозаправке в Невском районе вооруженный ножом злоумышленник "обчистил" кассу и отобрал личные вещи у кассира.

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