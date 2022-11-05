В Невском районе рецидивист похитил деньги и сорвал с шеи кассира золотую цепочку

На автозаправке в Невском районе мужчина, угрожая ножом, успел «обчистить» кассу, забрать личные вещи кассира и сорвать с нее цепочку. Подозреваемого поместили в изолятор.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 4 ноября, около половины пятого утра на станции заправки мужчина стал угрожать ножом кассиру. Затем он забрал всю выручку, что была в кассе - она составила 27 000 рублей. Вместе с деньгами вор успел прихватить с собой личные вещи кассира: телефон и сигареты. Не медля, он потянулся к шее женщины и сорвал с нее золотую цепочку. Затем он уехал на чужой машине в неизвестном направлении.

В тот же день опергруппа обнаружила злодея в поселке Красный Бор. Подозреваемый не работает и не учится, ему 47 лет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ранее подозреваемый уже привлекался по уголовным делам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Садовой улице несколько человек избили битами двух мужчин