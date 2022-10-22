В Петербурге задержали подозреваемого в разбое на Солдата Корзуна мигранта

В Кировском районе Петербурга был задержан мигрант, которого подозревают в разбойном нападении на двух мужчин.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 16 октября в полицию обратился мужчина, 1978 года рождения, который сообщил о том, что его и его знакомого побили несколько неизвестных и отобрали две сумки. В сумках находились мобильные телефоны стоимостью 6 тысяч и 1,5 тысяч рублей. Инцидент произошел на лестничной площадке дома 3 по улице Солдата Корзуна.

Приметы нападавших потерпевшие мужчины не запомнили. С места происшествия были изъяты следы пальцев рук и следы обуви. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статье 162 УК РФ (разбой).

В пятницу, 21 октября, у дома 54 по улице Солдата Корзуна сотрудники правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний мигрант. В настоящий момент полиция ищет соучастника преступления.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Приморском районе Петербурга задержали мигрантов, побивших и ограбивших двух женщин.