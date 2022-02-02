МВД проверяет обстоятельства потасовке в петербургском отделе полиции

В Василеостровском районе Петербурга произошел конфликт в отделе полиции. Его участниками стали двое инспекторов ГИБДД и сотрудница угрозыска. Последняя в итоге оказалась в больнице.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», женщина пыталась пройти в отдел полиции №37. На входе у неё возник конфликт с двумя сотрудниками ГИБДД, которые попросили предъявить документы, увидев у неё табельное оружие. В ответ женщина, по предварительной информации, оттолкнула инспектора и замахнулась на него.

В итоге двое инспекторов справились с сотрудницей, однако, по данным СМИ, сломали ей руку. Пострадавшая обратилась в больницу.

В ГУ МВД по Петербургу сообщили, что начали служебную проверку по факту произошедшего инцидента.