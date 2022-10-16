Петербургская пенсионерка воткнула нож в мужа, после чего сдалась полиции

В Выборгском районе Петербурга женщина нанесла своему мужу ножевое ранение, после чего позвонила в полицию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 15 октября, в полицию поступило заявление от 62-летней пенсионерки, проживающей в поселке Парголово. По словам заявительницы, она ударила своего мужа ножом.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правопорядка задержали женщину. Она рассказала, что между ними вспыхнул конфликт во время распития алкогольных напитков. Во время ссоры женщина нанесла своему 53-летнему мужу ножевое ранение в грудь.

В больнице сообщили, что от полученных травм мужчину пришлось поместить в реанимацию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские полицейские задержали двух мужчин, которых подозревают в вооруженном разбое в поселке Шушары. Возбуждено уголовное дело.