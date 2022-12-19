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В Сланцах пьяный мужчина после встречи с уголовником скончался в больнице

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© Фото: pxhere

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В Сланцевском районе Ленинградской области рецидивист, во время конфликта, избил 52-летнего мужчину руками и ногами. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

В воскресенье, 18 декабря, в полицию поступило сообщение о том, что около шести часов вечер от дома по улице Льва Толстого был госпитализирован пьяный 52-летний мужчина. Спустя несколько часов он скончался от полученных травм. Об этом сообщает Neva.Today.

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали 45-летнего жителя Ленобласти. Его подозревают в совершении преступления.

Отметим, что ранее подозреваемые был неоднократно судим.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Кировском районе Петербурга во время распития алкогольных напитков пенсионер несколько раз ножом ударил в грудь своего собутыльника. От полученных травм мужчина скончался.

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