Ссора двух безработных под Петербургом закончилась поножовщиной

В Волосовском районе Ленинградской области ссоры между двумя безработными гражданами закончилась для одного из них больницей, а для другого - прогулкой в полицейский участок.

Все произошло в городе Волосово 30 января. Тогда в полицию сообщили о поножовщине на улице Советская. Об этом пишет "Петроград".

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, которые выяснили, что конфликт произошел между двумя мужчинами, одному из которых 27 лет, а другому - 42 года. Оба официальной работы не имеют.

В результате 42-летний гражданин попал к медикам, а второй участник конфликта был задержан "по горячим следам" и отправился в участок.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.