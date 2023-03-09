На Парашютной петербуржец получил ножевое во время празднования 8 марта с бывшей супругой и ее отцом

В Приморском районе Санкт-Петербурга празднование 8 марта закончилось для экс-супруга хозяйки квартиры ножевым ранением в шею. Кроме того на месте происшествия был обнаружен отец петербурженки. Оказалось, что отметить Международный женский день компания решила вместе, но в ходе распития спиртного между ними произошел конфликт.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 марта около десяти часов вечера в полицию поступило сообщение о ножевом ранении в квартире дома 38, корпус 2 по улице Парашютной, откуда позже был госпитализирован в состоянии средней тяжести 50-летний мужчина с порезанным горлом, синяками и ссадинами.

По версии следствия, между 42-летней неработающей хозяйкой квартиры и пострадавшим, который является ее бывшим мужем, произошел конфликт в ходе совместного распития спиртных напитков, после чего последний ударил женщину по голове. За нее заступился 72-летний отец, пенсионер.

В результате так и не удалось понять, отец или дочь нанесли ножевое ранение пострадавшему, которого отправили в Елизаветинскую больницу. В отношении женщины, тем не менее, составили административный протокол. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 24 февраля в Шушарах мужчина, который был тяжело ранен в грудь своей сожительницей, не дождался приезда медиков и скончался на месте происшествия.