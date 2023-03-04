Двое мужчин с шокером, ракетницей и перцовкой напали на подростка в одном из дворов Выборгского района

В Выборгском районе разыскивают злоумышленников, напавших на подростка в одном из дворов. Мужчины избили мальчика, использовав электрошокер, ракетницу и перцовый баллончик.

Инцидент произошел в одном из дворов дома на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге. Около половины восьмого вечера в полицию поступил звонок от 42-летнего мужчины, который пояснил, что на 17-летнего мальчика напали двое с ракетницей, они также залили школьника перцовкой. Об этом пишет AllNW.

По прибытию на место специалисты установили, что между подростком и злоумышленниками произошел конфликт, после которого несовершеннолетнего сильно избили кулаками. После в него выстрелили из предмета, похожего на ракетницу, затем пострадавшего залили перцовкой и в заключении ударили шокером.

Мужчины с места происшествия скрылись, а мальчик попал в больницу с ушибами, ссадинами и гематомами лица, а также с химическим ожогом глаз и повреждением плеча. После оказания медицинской помощи подростка в удовлетворительном состоянии отпустили домой.

Внешность преступников приблизительно удалось установить по силуэтам на камерах. Так,, один из нападавших - это молодой мужчина с короткой стрижкой. В момент преступления был одет в черную шапку, на лице находилась маска. Второй злоумышленник примерно 185 сантиметров ростом, также был одет в черную шапку и носил маску.

На преступников уже составили ориентировку. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.