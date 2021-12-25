У Кантемировского моста произошло жесткое ДТП с пострадавшими

В Петроградском районе Петербурга в результате жесткого ДТП на съезде с Кантемировского моста пострадали люди. Об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

Авария произошла накануне вечером на Аптекарском острове у съезда с Кантемировского моста. Дорогу не поделили два легковых автомобиля. Очевидцы сообщают, что на место прибыли сразу две бригады скорой помощи. Информация о состоянии пострадавших не поступала. Известно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения.

Свидетели ДТП считают, что причиной серьезной аварии могла стать неудовлетворительная уборка снега в городе.