После ДТП в Сосновом Бору спасатели вырезали из машины человека

В Ленинградской области после серьезного ДТП сотрудникам экстренных служб пришлось вырезать человека из покореженного автомобиля. Об этом 27 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу и области.

Спасателям пришлось вытаскивать человека из смятого автомобиля при помощи спецтехники, после того как тот не справился с управлением и влетел в столб. Спасти водителя авто не удалось. От полученных травм он скончался на месте.

Подробности аварии уточняются. В настоящее время полиция выяснят причины трагедии.