На юго-востоке Петербурга произошло ДТП с участием КАМАЗа и двух легковушек

В Невском районе Петербурга на мосту столкнулись два легковых автомобиля и КАМАЗ. Об этом 23 ноября сообщает «Фонтанка».

Участница аварии рассказала, что ехала с мужем на автомобиле по Народной улице, когда в них сзади врезался «Хёндэ», за рулем которой находился иностранный гражданин. Удар оказался сильным — машина женщины влетела впереди идущий грузовой автомобиль КАМАЗ.

«Водитель КАМАЗа предложил погреться у него. В нашей машине теперь открывается только одна дверь. По словам водителя «Хёндэ», это вторая у него авария за месяц такая — в телефоне сидел. Ходит как ни в чем не бывало, даже не извинился», — привела подробности потерпевшая.