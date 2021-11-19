Пожилая жительница Петербурга отдала мошенникам 7 млн рублей

В Красносельском районе Петербурга мошенники обманом забрали у пенсионерки 7 миллионов рублей. Об этом 19 ноября сообщает «Фонтанка».

В полицию накануне с заявлением обратилась 79-летняя петербурженка. По ее словам, она стала жертвой мошенников, выдававших себя за сотрудников ФСБ. Около месяца она ждала, когда «правоохранители» вернут ей 6,8 миллионов рублей.

Первый звонок от злоумышленников поступил потерпевшей жительнице улицы Доблести в середине июля. Пенсионерке сообщили, что на ее имя неизвестные взяли несколько крупных кредитов и попросили женщину оказать помощь в их поимке. Для этого ей «всего лишь» нужно было совершить «фиктивную» сделку по купле-продаже квартиры. 27 октября квартира была продана, а 6 миллионов 800 тысяч рублей оставлены в пакете на скамейке около дома. Потерпевшая сообщила, что его забрал мужчина в черной куртке и штанах. Его лицо закрывала медицинская маска.