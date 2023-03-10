В Петербурге мошенники списали со счета пенсионера более двух миллионов рублей под предлогом сохранности средств

В Красносельском районе Петербурга лжесотрудник банка убедил пожилого мужчину в необходимости перевести все деньги с личного счета на якобы безопасный счет. В результате мошенники лишили петербуржца более двух миллионов рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 9 марта, в четверг, в полицию обратился пенсионер, 1937 года рождения, проживающий на Ленинском проспекте. Мужчина заявил, что утром 8 марта ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка, и сообщил о том, что на имя супруги пенсионера оформили кредит и все деньги с банковского счета необходимо списать на безлопастный счет.

После этого было установлено приложение удаленного доступа, по средствам которого аферисты списали со счета, потерпевшего 2 071 430 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе пенсионерка лишилась более миллиона рублей, надеясь на компенсацию за лекарства.