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В Петербурге пенсионерка вместо компенсации за приобретение препарата лишилась крупной суммы

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В Красногвардейском районе Петербурге пожилой женщине позвонил мошенник и, представившись финансистом инвестиционного банка, под предлогом вернуть деньги за медицинский препарат, взял со старушки более миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 марта, во вторник, в 13:20 в полицию обратилась пенсионерка, 1951 года рождения, проживающая на проспекте Косыгина. Петербурженка заявила, что в период с 22 по 23 октября прошлого года ей звонил неизвестный, который представился финансистом инвестиционного банка.

Аферист под предлогом компенсации за приобретение некачественного медицинского препарата, убедил заявительницу перевести 1 198 000 рублей на различные счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 19 УК РФ (мошенничество).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петроградском районе пенсионерка поверила мошеннику, который выдал себя за сотрудника банка, и перевела на “безопасный” счет 900 тысяч рублей.

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