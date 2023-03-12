В Приморском районе пенсионер, пытаясь избежать кредита, потерял почти миллион рублей

В Приморском районе пожилой петербуржец остался без крупной денежной суммы после звонка на мобильный. Мошенники убедили мужчину перевести им почти миллион рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, очередной жертвой злоумышленников стал 71-летний гражданин, проживающий на улице Туристская. Пострадавший обратился к правоохранителям 11 марта около шести утра и рассказал, что 10 числа примерно в 11:30 на его мобильный телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился дознавателем и заявил, что на имя заявителя, неизвестные лица оформили кредит. Для того, чтобы избавиться от него мужчине порекомендовали обезопасить денежные средства и перевести их на "безопасный" счет.

Спустя час пенсионер проследовал в отделение банка, который называли мошенники, где снял со счета деньги и перевел их на указанные неизвестным счета. В общей сложности мужчина лишился 800 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Выборгском районе Петербурга пенсионерку ввели в заблуждение мошенники, представившись сотрудниками банка, и лишись ее более 4,5 миллионов рублей чуть больше чем за три месяца.