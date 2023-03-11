Петербургская пенсионерка поверила лжесотрудникам банка и перевела несколько миллионов рублей

В Выборгском районе Петербурга пенсионерку ввели в заблуждение мошенники, представившись сотрудниками банка, и лишили ее нескольких миллионов рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 10 марта, в 21:16 в полицию обратилась пенсионерка, 1956 года рождения, проживающая на проспекте Энгельса. Женщина заявила, что 5 декабря 2022 года ей на телефон позвонил неизвестный, который, представившись сотрудником Центробанка заявил, что со счетом горожанки якобы происходят подозрительные транзакции.

И дабы предотвратить действия мошенников, деньги необходимо перевести на безопасный счет. В итоге пожилая петербурженка перевела на указанные аферистом счета 4 652 019 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Колпино задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в мошенничества по отношению к пенсионерке.