В Петербурге у предпринимателя украли лизинговый «холодильник»

В Невском районе Петербурга у коммерческого директора неизвестные похитили рабочий рефрижератор. Об этом 8 ноября сообщает «Фонтанка».

37-летний предприниматель обратился с заявлением в полицию накануне вечером. По его словам, рефрижератор «ГАЗель Next» 2021 года выпуска был украден днем ранее от дома №34/5 по Октябрьской набережной между 17:30 и 22:00. Машина была взята по лизинговой программе. Ущерб потерпевший оценил в 2,2 млн рублей.

В машине на момент кражи находились документы. Автомобиль засекли, когда он проезжал по Пулковском шоссе. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.