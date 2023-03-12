На Гражданском проспекте водитель после замечания о нарушении ПДД чуть не оставил прохожего без глаза

Конфликт со стрельбой на Гражданском проспекте в Калининском районе закончился для петербуржцы визитом к врачам. Мужчина чуть не остался без глаза из-за того, что сделал замечание автомобилисту за нарушение правил дорожного движения.

Инцидент произошел недалеко от дома 92 по Гражданскому проспекту. В полицию обратилась 58-летняя женщина, которая пояснила, что автомобилист в ответ на замечание за нарушение правил ПДД открыл стрельбу по петербуржцу, после чего с места преступления скрылся. Об этом пишет AllNW.

Специалисты ввели план "Перехват" и в результате поймали 26-летнего хозяина Lexus, у которого в кармане верхней одежды обнаружили аэрозольное устройство. Мужчину задержали и поместили в СПСЗЛ. Предмет, из которого был совершен выстрел, изъяли.

В свою очередь, 49-летний пострадавший отправился к врачам с травмой глаза. Оказалось, что петербуржец сделал замечание автомобилисту после того, как тот решил проехать по тротуару, затем между мужчинами завязался словесный конфликт, перетекший в драку со стрельбой.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оказалось, что у задержанного уже было несколько судимостей, в частности за грабеж, угон транспортного средства и по статьям о наркотиках. Кроме того, злоумышленник отбывал наказание в колонии общего режима.