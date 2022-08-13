Происшествия в Мурино связали гипнотическими мигающими окнами

Количество преступлений и несчастных случаев, произошедших в Мурино за последнее время шокировало даже привыкших ко всему местных жителей. Некоторые горожане связывают это с появлением загадочных мигающих окон, чей свет буквально гипнотизирует людей. Об этом сообщает Neva.Today.

Жители Мурино на прошлой неделе обратили внимание на странное явление. Несколько дней подряд в одно и то же время начинало мигать окно в многоэтажном доме, который находится на углу улицы Шувалова и Охтинской аллеи. Некоторые подумали на неисправную проводку. Другие же вспомнили о страшилке из Волгограда - мигающие окна точно не к добру. Некоторые жители сообщили, что замечали это явление и по другим адресам.

Эта неделя началась в Мурино с пожаров и криминала. В ночь с воскресенья на понедельник произошла массовая драка со стрельбой, а тем же вечером в промзоне загорелись склады. Позже произошел еще один пожар на частном секторе на Садовой. В среду продавец расправился с покупателям после того, как тот пообещал украсть дыню. В пятницу же в Новом Девяткино случился пожар.

Мигающие окна скорее всего в этом не виноваты, но судя по статистике, в Мурино становится все менее безопасно.



