В Мурино ночью сгорело нежилое здание

В пожарную службу ночью с 8 на 9 августа поступло сообщение о пожаре в городе Мурино Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщает ALLNW со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Ленобласти.

В городе загорелсь нежилое строение. На тушение пожара прибыли четыре единицы техники и 16 сотрудников ведомства. Огонь распространился на территории 80 квадратных метров, но в течение одного часа возгорание удалось локализовать.

В происшествии никто не пострадал. По факту случившегося в настоящее время ведется доследственная проверка отделом надзорной деятельности и профилактической работы. О причинах пожара пока что ничего не известно.