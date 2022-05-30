В Мурино задержали девушку с гранатометом

В Мурино местные жители обратили внимание на женщину с предметом, напоминающим гранатомет. Вместе с "оружием" она стояла на крыльце продуктового магазина на проспекте Авиаторов Балтики. Об этом собщает Росгвардия по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествие случилось сегодня утром, 30 мая. На место инцидента прибыли правоохранители и взрывотехники. Последние занимаются осмотром опасной находки.

По словам очевидцев в социальных сетях, необычную девушку видели в Мурино утром 30 мая. Сейчас она задержана. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.