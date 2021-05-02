В 2021 году ожидается прибытие большого количество туристов в Петербург

Максим Соколов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, сообщил, что в 2021 году ожидается прибытие большого количества туристов. Замглавы города отметил, что в этом году власти Северной столицы ждут прибытия в город около 5 млн туристов. Таким образом, туризм в городе сможет восстановиться до уровня, который был до пандемии коронавируса.

Отметим, что в 2019 году в Северную столицу прибыло 10,5 млн туристов, из которых 5,5 млн — российские гости. Однако уже в 2020 году количество путешественников снизилось до 2,9 млн человек.

"Наш туристический бизнес подготовил и для петербуржцев, и для гостей нашего города более 11 тыс. различных бесплатных экскурсий и мероприятий", — сообщил Максим Соколов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что речной карнавал откроет Всероссийский летний туристический сезон в Северной столице.