Иностранные круизные туристы не приедут в Петербург этим летом

Новый круизный сезон начинается в России. Масштабная навигация по основной трассе Волго-Балтийского водного пути стартует совсем скоро.

Как сообщает Мойка78, количество иностранных туристов, которые приедут в Петербург этим летом, стремится к нулю. Ранее город готовился принять суда 11 иностранных круизных компаний. Как ожидалось, за сезон 24 лайнера выполнят более 120 заходов в Северную столицу России.

Директор по развитию компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова рассказала, что до 70% от объема их пассажироперевозок составляли иностранные туристы. Однако для внутрироссийских круизов Петербург по-прежнему остается ключевым пунктом.

Помимо уменьшения числа туристов, многих петербуржцев волнуют и внутригородские транспортные проблемы. В частности, ежедневные очереди на вход на ремонтируемую станцию метро «Московская». Ранее «МК в Питере» сообщал, почему в часы пик на вход открывают только одну дверь.