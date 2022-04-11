Из Петербурга в Калининград можно будет добраться на круизном лайнере

Между Петербургом и Калининградской областью скоро начнут курсировать круизные суда. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», отправиться в круиз можно будет уже в начинающемся круизном сезоне. В Калининградской области лайнеры будут приходить в порт Балтийск.

Ранее Калининградская область присоединилась к программе круизного туризма. В администрациях обоих регионов уверены, что водные путешествия будут востребованы у туристов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге с началом сезона навигации появятся новые водные маршруты. Они будут работать по системе Hop-On-Hop-Off с остановками по пути следования, на которых можно будет выйти, а позднее продолжить путешествие.