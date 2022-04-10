Водные маршруты Hop-On-Hop-Off готовят к туристическому сезону в Петербурге

В Петербурге в наступающем сезоне возрастет количество водных экскурсионных маршрутов. Как сообщил председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, предусмотрено больше рейсов в Кронштадт. Также водным путем можно будет добраться в крепость Орешек с остановкой у музея «Прорыв».

Также появится четыре маршрута по системе Hop-On-Hop-Off, для которых уже разработана система остановочных пунктов. Пассажиры смогут посетить Новую Голландию, крейсер «Аврора» и вернуться в центр.

ежду Мытнинской и Адмиралтейской набережными в мае появится паромная переправа. Паромы будут курсировать в период ремонта Биржевого моста и перевозить туристов каждые 10 минут.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что стоимость экскурсий по рекам и каналам в нынешнем сезоне вырастет на 4-8%.