C 12 декабря возобновляется железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Хельсинки возобновится 12 декабря. Об этом 16 ноября сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«С 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией по маршруту Санкт-Петербург — Хельсинки», — рассказали в ведомстве.

Движение поездов «Аллегро» восстанавливается с «учётом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований».

Напомним, туристические поездки в Финляндию запрещены как минимум до конца октября. Откроют ли границы в декабре, с учетом нестабильной эпидемиологической обстановки — неизвестно.