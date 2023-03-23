Гендиректором площадки LADA в Петербурге назначен Иван Миронов

Иван Миронов занял должность директора производственной площадки LADA в Петербурге. Ранее он работал в Министерстве транспорта в должности советника министра, а после руководил аппаратом вице-губернатора и курировал работу сразу пяти комитетов Смольного.

Как пишет Neva.Today, свою карьеру глава производственной площадки LADA в Петербурге Иван Миронов, начал в Министерстве транспорта Российской Федерации. Там он занимал должность советника министра с 2011 по 2018 год.

В период с 2019 до 2022 год Миронов руководил аппаратом вице-губернатора, а также курировал работу нескольких комитетов: комитета по транспорту, комитета по инвестициям, комитета по развитию туризма, комитета по развитию транспортной инфраструктуры, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

В июне прошлого года Иван Миронов стал старшим советником “АвтоВАЗа”, отвечал за интеграцию петербургского завода Nissan. Ранее должность занимал Максим Соколов.