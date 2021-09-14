В Петербурге появится 364 экологичных автобуса

Информация об этом 14 сентября была размещена во «ВКонтакте» в паблике «АО Третий парк - официальная группа».

В Петербурге в период до 15 мая 2022 года начнут ездить экологичные автобусы. АО «Третий Парк» закупило 364 транспортных средства НЕФАЗ.

303 из 364 автобусов будут работать на сжиженном природном газе (СПГ), оставшиеся 61 — на компримированном природном газе (КПГ). В Петербурге это самый экологичный вид топлива на сегодняшний день.

Автобусы будут отличаться наличием USB зарядок для гаджетов, системой видеонаблюдения, датчиками подсчета пассажиропотока и другими современными опциями.

Для маломобильных пассажиров установлена механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон. В автобусе есть специальное место крепления инвалидной коляски и кнопки связи с водителем.

Соглашение о поставке экологичных автобусов подписали на площадке Comtrans 2021 в Москве.