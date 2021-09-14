  • 15 Сентябрь 2021
USD 15.09.2021 72.7171 -0.3670
USD ММВБ 00:05 72.9821  
EUR 15.09.2021 85.9880 -0.1270
EUR ММВБ 00:05 86.0337  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге появится 364 экологичных автобуса

Автор:


© Фото: Pixabay

Темы дня

АО «Третий Парк» закупило в Петербург 364 экологичных автобуса НЕФАЗ.

Информация об этом 14 сентября была размещена во «ВКонтакте» в паблике «АО Третий парк - официальная группа».

В Петербурге в период до 15 мая 2022 года начнут ездить экологичные автобусы. АО «Третий Парк» закупило 364 транспортных средства НЕФАЗ.

303 из 364 автобусов будут работать на сжиженном природном газе (СПГ), оставшиеся 61 —  на компримированном природном газе (КПГ). В Петербурге это самый экологичный вид топлива на сегодняшний день.

Автобусы будут отличаться наличием USB зарядок для гаджетов, системой видеонаблюдения, датчиками подсчета пассажиропотока и другими современными опциями.

Для маломобильных пассажиров установлена механическая аппарель для беспрепятственного въезда в салон. В автобусе есть специальное место крепления инвалидной коляски и кнопки связи с водителем.

Соглашение о поставке экологичных автобусов подписали на площадке Comtrans 2021 в Москве.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Дороги

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    08.09.21
    Кровь в кале: к кому обращаться и что делать?
    06.09.21
    Тотемы памяти: старые вещи - новые смыслы
    03.09.21
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир "Медицинский бизнес"
    01.09.21
    Компания «ЛОЭСК» подключила к электроснабжению школу в Янино
    31.08.21
    Компания «ЛОЭСК» построила электросетевую инфраструктуру для электроснабжения двух новых корпусов ЖК в Янино
    19.08.21
    Строительные леса: выбор подходящей конструкции
    16.08.21
    Как запустить рекламную кампанию в бизнесе – ответы на вопросы
    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram