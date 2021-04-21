В России одобрили законопроект о сокращении выбросов в атмосферу

Государственной думой первый раз в истории России был принят в первом чтении законопроект о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Данная информация была опубликована на сайте нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает регулирование на территории РФ деятельности, которая приводит к выбросу парниковых газов в атмосферу. Если законопроект будет принят, предпринимателей обяжут предоставлять отчеты о вреде, наносимом окружающей среде. Предприниматели будут осуществлять деятельность, сопровождающуюся значительными парниковыми выбросами, в соответствии с критериями, установленными правительственным актом.

Президент России Владимир Путин сообщил, что к 2024 году планируется сократить объемы выбросов на 20% в 12 крупнейших индустриальных центрах страны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщил, что в Комитете по транспорту Петербурга решили улучшать экологию города с помощью новых автобусов. В скором времени на дорогах Северной столицы появятся автобусы, которые будут работать на газомоторном топливе.