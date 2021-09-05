Петербуржец догнал эвакуатор, который увозил его машину

В паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в «ВКонтакте» опубликовали видео забега с комментарием «Догнал любимую».

В Петербурге хозяин «Ауди» нарушил правила парковки и эвакуатор забрал его машину. Мужчина не растерялся и побежал следом. На узкой улице эвакуатор вынужден был затормозить и водитель-нарушитель догнал его.

В комментариях петербуржцы опознали на видео Лыжный переулок в Приморском районе. Нашлись и те, кто видел своими глазами происходящее: «Ехал во встречном направлении. Молодец парень, сэкономил на времени и даже, может, в деньгах «...» 1000 руб. как минимум + не платишь 110 руб. в час за штраф стоянку +не тратишь время на поездку в ГАИ, а потом с бумажкой на разрешение забрать машину» — пояснил в комментариях к видео подписчик группы Андрей.

Ранее Комитет по транспорту объявил, что больше не будет предупреждать о патрулировании улиц, так как надеется на осознанность и соблюдение водителями ПДД.





