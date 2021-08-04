Беглов обсудил развитие транспортной системы

Губернатор Александр Беглов провел переговоры с генеральным директором — председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым. Руководители обсудили дальнейшее развитие транспортного узла в Петербурге.

Беглов уточнил, что транспортная система города работает с перегрузкой. Чтобы облегчить работу, необходимо объединить пригородные электрички и городской транспорт в единую систему, а также организовать тактовое движение пригородных поездов по направлениям в Сестрорецк, Тосно, Гатчину, Пушкин.

На встрече Беглов и Белозеров обсудили вывод транзитного грузового железнодорожного трафика за пределы исторического центра Петербурга, затронули тему финансирования скоростного железнодорожного сообщения между городом и Пулково, а также строительство скоростной магистрали Москва-Петербург.