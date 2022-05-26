  • 26 Май 2022
USD 27.05.2022 62.0495 +5.7499
USD ММВБ  
EUR 27.05.2022 64.4392 +6.5182
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Реконструкцию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе завершили

Автор:


© Фото: t.me/telerzd

Темы дня

В Петербурге прошла церемония открытия железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе. По обновленному пути прошел грузовой состав. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Как рассказал губернатор города Александр Беглов, Российские железные дороги сделали большой подарок Петербургу, завершив реконструкцию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе. Он поблагодарил генерального директора, председателя правления РЖД Олега Белозёрова и добавил, что данный проект выполнили всего за два гда.

Белозеров уточнил, что сейчас по этому путепроводу идут грузовые поезда, но в будущем магистраль хотят расширить, чтобы там в ближайшее время можно было запустить пассажирскую электричку, открыть новые диаметры и создать дополнительные возможности для горожан.

По словам губернатора, путепровод поможет расширить Пулковское шоссе до четырех полос. Проект ремонта уже разработали и он проходит согласование.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    26.05.22
    «Галамарт» и Константин Ивлев сделают День города вкусным!
    26.04.22
    Куда сходить в каникулы, на праздниках и хорошо провести время в выходные ?
    21.04.22
    Липосакция подбородка: преимущества и особенности процедуры
    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram