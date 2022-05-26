Реконструкцию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе завершили

В Петербурге прошла церемония открытия железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе. По обновленному пути прошел грузовой состав. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Как рассказал губернатор города Александр Беглов, Российские железные дороги сделали большой подарок Петербургу, завершив реконструкцию железнодорожного путепровода над Пулковским шоссе. Он поблагодарил генерального директора, председателя правления РЖД Олега Белозёрова и добавил, что данный проект выполнили всего за два гда.

Белозеров уточнил, что сейчас по этому путепроводу идут грузовые поезда, но в будущем магистраль хотят расширить, чтобы там в ближайшее время можно было запустить пассажирскую электричку, открыть новые диаметры и создать дополнительные возможности для горожан.

По словам губернатора, путепровод поможет расширить Пулковское шоссе до четырех полос. Проект ремонта уже разработали и он проходит согласование.