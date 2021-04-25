В Калининском районе временно исчезнет трамвай №57

В Петербурге временно приостановит движение по участку на Проспекте Мечникова трамвай №57. Движение в Красносельском районе изменится в период с 26 апреля по 7 мая. Об этом сообщают в Комитете по транспорту.

Так, трамвай №57 полностью прекратит движение в связи с ремонтными работами у остановки «Проспект Мечникова». При этом трамвай №51 изменит маршрут. С 26 апреля по 7 мая состав будет двигаться от остановки «Суздальский проспект» до конечной «Тихорецкий проспект». Между ними трамвай проследует по улице Руставели.

В связи с изменениями маршрута и отменой трамвая петербуржцам следует заранее продумать альтернативные варианты проезда.