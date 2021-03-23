В Петербурге на несколько дней изменится маршрут движения трех трамваев

В течение двух дней в Петербурге будет перекрыто движение трамваев по Пискаревскому проспекту на участке от остановки «Проспект Мечникова» до конечной - железнодорожной станции Ручьи. Данная информация была предоставлена в пресс-службе «Горэлектротранса».

На проспекте с 5:30 27 марта до 5:30 29 марта будут проводить ремонт кабелей постоянного тока. В этот промежуток времени трамвай, следующий по маршруту №9, будет ходить от ж/д станции Ручьи до конечной – станции метро «Удельная» по привычной трассе. Трамвай №1 будет заменен трамваем №51, который проследует от конечной остановки «Суздальский проспект» до проспекта Науки, а также по Тихорецкому проспекту и Политехнической улице до Кушелевки.